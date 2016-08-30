Adil Öksüz’ü havalimanında karşılayan Ali Kaya gözaltına alındı

‘FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı’ olduğu ifade edilen Adil Öksüz'ü İstanbul'a döndüğünde havalimanında karşılayan Ali Kaya, İzmir'de evden çıktığı sırada gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kaya'nın, 2004 yılında vatandaşlıktan çıkartıldığı, Alman vatandaşı olduğu belirtildi.

Sabah’ın haberine göre, İzmir Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Kaya'nın İzmir'e geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Kaya'nın gidebileceği yerlerde önlem alındı. Gizlilik içerisinde yürütülen operasyonda Ali Kaya, Buca İlçesi'nde saklandığı evden çıkınca, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri düğmeye bastı. Kaçmaya çalışan Ali Kaya, Almanya plakalı otomobilinde eşi Yıldız Kaya ile birlikte gözaltına alındı.

Ali Kaya'nın, 2004 yılında vatandaşlıktan çıkartıldığı ve Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Ali Kaya, Terörle mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.