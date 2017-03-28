“Adil Öksüz'ü AKP’li vekil kaçırdı” haberlerine engelleme

Aydınlık gazetesinin '"Adil Öksüz'ü AK Partili milletvekili kaçırdı" iddiasının yer aldığı haberlere erişim yasağı getirildi.

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Adil Öksüz'le ilgili olarak geçtiğimiz hafta sonu çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre, Adil Öksüz'ün kaçışında AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Samsun İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un rol aldığı iddia edildi.

Aydınlık gazetesinin Adil Öksüz haberi, hükümet cephesi sessiz kalırken Samsun 1. Sulh Ceza Mahkemesi, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un vekilinin başvurusu üzerine haberi yayınlayan internet sitelerinin haberlerine erişim yasağı getirildi.

Başsavcılık yalanladı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Adil Öksüz'ün Samsun'dan yurt dışına kaçtığı, kaçışa AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un yardım ettiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 26 Mart 2017 tarihli Aydınlık gazetesinde yer alan "Adil Öksüz'ü AKP'li Vekil Kaçırdı" başlıklı haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aydınlık'ta yer alan haberdeki "Adil Öksüz'ün Samsun'dan yurt dışına kaçtığı, bu kaçışa Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile Samsun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un yardım ettikleri, yine Erdoğan Tok'un bu konuda Başsavcılıkça ifadesinin alındığı, MOBESE görüntülerinin bulunduğu" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığına işaret edildi.

"Adli işlem ve MOBESE kaydı yok"

Konuya ilişkin iddia edilenin aksine, herhangi bir adli işlem söz konusu olmadığı ve MOBESE kaydının bulunmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca doğrudan veya başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı ile Adil Öksüz isimli darbe teşebbüsüne iştirak ve FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçlarının şüphelisi olan şahsın olası yurt dışına kaçması ile ilgili bir soruşturma yapılmadığı gibi, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un ifadesinin alınması da söz konusu değildir. Bu konuda Başsavcılığımızca yapılmış adli bir işlem yoktur, MOBESE kaydı ve buna dair bir görüntü de bulunmamaktadır."