Adil Öksüz’le ilgili gizli tanık ifadelerinin de bulunduğu yeni belgeler darbe komisyonuna gönderildi

TBMM 15 Temmuz Darbesi Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, darbenin baş aktörlerinden olduğu belirtilen ve ‘FETÖ’ yapılanmasında “Hava Kuvvetleri İmamı” olarak bilinen Adil Öksüz’le ilgili yeni belgelerin kendisine gönderildiğini bunların taslak raporda yer alacağını söyledi.

Taslak raporda Öksüz’le ilgili bir bölüm yer aldığını ifade eden Özdağ, "Yeni gelen Adil Öksüz belgelerin de neler var?" sorusuna 2015 yılında Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne Fetullah Gülen’le ilgili şikâyet başvurusuna dikkat çekti.

Özdağ, Ç.A’ adlı şahsın terörle mücadele ifadesinde, Adil Öksüz’le ilgili, “Fetullah Gülen, ABD’ye gittikten sonra Mustafa Özcan’ın Türkiye imamlığına geçmesiyle Hava Kuvvetleri'ndeki imamlığı buna devretmişti, şu anda örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı imamlığını duydum” dediğini aktardı.

15 Temmuz Darbe Girişiminin henüz açıklanmayan taslak raporunda da Adil Öksüz ayrı bir başlık halinde yer alıyor. Bu bölümde gizli tanık ve sanıkların ifadeleri ve Adil Öksüz’ün yurtdışına çıkışlarına ilişkin dokumanlarda bulunuyor. Darbe Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, T24’ün Adil Öksüz’le ilgili sorularına yanıt verdi ve son gelen belgelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Adil Öksüz, Deniz Kuvvetleri imamı mı?

Adil Öksüz, darbenin baş aktörlerinden bir tanesi önemli bir adam. 9 Ocak 2015 günü Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gelip şikâyetçi olan Çetin Acar diye bir şahıs var. Fetullahçı Terör Örgütü imamlarından ve 15 Temmuz darbesinin koordinatörü Adil Öksüz hakkında bir ifade veriyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur, mezuniyetten sonra Fetullah Gülen’e mollalık yaptı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçenttir. Gülen ABD’ye gittikten sonra Mustafa Özcan’ın Türkiye imamlığına geçmesiyle Hava Kuvvetleri'ndeki imamlığı buna devretmişti, şu anda örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı imamlığını duydum, diyor.

“Emniyeti, jandarma istihbaratını elde ettikleri için işlem yapılmıyor”

Şimdi, bunu daha önce biliyorsunuz 1991 yılında bir Polis Akademisi'nde atılan şahsın ifadesi var, Türkiye’de 20’ye yakın kitaplar yazmışlar sol yazmış, sağ yazmış Fetullah Gülen’in gerçek yüzü diyerek cesaret gösterip yazanlar var, başlarına da gelmedik kalmamış bu adamların. Daha sonra Ankara Eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Mesut Yılmaz’a bir rapor sunmak istemiş, 90 sayfa, Ak Parti kurulmadan önce azınlık hükümeti döneminde de, bu raporu okuduğunuz zaman bu yapının bir çete olduğu söyleniyor. Bunu bir emniyet müdürü söylüyor, ama maalesef emniyeti, jandarmayı, istihbaratı elde ettikleri çalışmalar bu tür ifadeler yarım kalıyor.

“SGK’nin 2003 yılında Gülen’in sahte emekli tespiti hakkında da işlem yapılmıyor”

Hatta 2003 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gülen’in sahte emekli olduğunu tespit ediyor, buna da bir işlem yapılmıyor, orada kalıyor.

Darbe komisyonu kurulduktan sonra benim bir önergemle ancak geriye dönük 10 yılı isteyebiliyorsunuz, bunun sahte emekli olduğu, işçi emekliğinin de sahte olduğu, matbaa da redaktör olmadığı tespit edildi ama devletten her ay emekli maaşı olana bir sahtekarla karşı karşıyayız.

“Son 50 yılda devletin kılcal damarlarına sızmışlar”

2003 yılında bu şunu gösteriyor son 50 yılda devletin en önemli kılcal damarlarına kadar sızmışlar. Özellikle de emniyet, jandarma istihbarat, askeriye zaten 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) raporunu bunlar sızdırdılar. Burada hükümete tehdit ettiler, diğer cemaatleri de harekete geçirmek istediler, hükümet aleyhine Bu bir projeydi.

Kemal Batmaz: Adil Öksüz ilişkisine çok iyi bakmak lazım

Yeni gelen belgelerde, gizli tanıkların ifadeleri var, 2016 yılında tamamlanan ifadeleri var. Taslak rapora girecek bunlar. Şimdi bu Adil Öksüz dışarıda, Kemal Batmaz cezaevinde, yine aynı şekilde önemli firmaların CEO'su bu Kemal Batmaz, Adil Öksüz’le beraber yur tdışına gidiyorlar ama şimdi ama şimdi birbirimizi tanımıyoruz diyorlar. Oysa yüzlerce kez telefonda görüşme yapıyorlar, 2015 yılında Kemal Batmaz Türkiye’nin en önemli şirketlerinde çalışıyor. Daha sonra bu firmadan uzaklaştırıyorlar, Kemal Batmaz ve Adil Öksüz ilişkilerine bakmak lazım.