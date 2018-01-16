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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adil Öksüz'le görüştüğü öne sürülen 3 iş adamı hakkında tutuklama kararı

Adana'da 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle 103 sanığın yargılandığı davada 2 iş adamı tutuklandı, 1 iş adamı aranıyor

16 Ocak 2018 21:16

Adana’da ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne finans sağlamak" iddiasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 103 sanık arasındaki tutuksuz 3 iş adamının, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'le görüştükleri iddiası üzerine tutuklanmasına karar verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" ve" Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 19'u tutuklu 103 sanık arasındaki Ali K, Muammer B. ve Ali B. hakkında mahkemeye ifade veren bir tanığın beyanları doğrultusunda yakalama kararı çıkarıldı.

Tanığın ‘FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı’ olduğu belirtilen Adil Öksüz'le görüşmeler yaptıklarını iddia ettiği iş adamları Muammer B. ile Ali B, nöbetçi mahkemeye başvurmalarının ardından tutuklandı, Ali K'nin ise arandığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, 10 Ocak'taki duruşmada tutuklu sanıklardan 10'unu yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı 30 Nisan'a ertelemişti.

 

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