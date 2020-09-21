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'Adil Öksüz'ün belge gömdüğü' ihbarının ardından kazı çalışması başlatıldı

21 Eylül 2020 11:52

15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz’ün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye çanta içerisinde evraklar gömdüğü iddiası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgede 2 günlük kazı çalışması gerçekleştirildi.

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