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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adil Öksüz olduğu iddia edilen kişinin kimliği ortaya çıktı

Fotoğraf, istihbarat birimlerini harekete geçirmişti

02 Mart 2017 02:21

Londra'da bir kişinin çektiği ve ‘FETÖ’den aranan Adil Öksüz olduğu öne sürülen kişi Gaziantepli Abdullah Çelik çıktı. Fotoğrafı televizyonda görünce şaşkına döndüğünü anlatan Çelik, fotoğrafın çekildiği sırada kaçtığı iddialarını ise reddetti.

Milliyet’te yer alan habere göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Portabello Antika Pazarı’nda gizlice bir Türk vatandaşının çektiği 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi olduğu ifade edilen firari sanık Adil Öksüz’e benzetilen şahsın fotoğrafın yayılması üzerine istihbarat örgütleri harekete geçti.

Fotoğraftaki şahsın fotoğrafın çekildiği anda kaçtığı ve şahsın Adil Öksüz olabileceği değerlendirmeleri üzerine istihbarat birimleri çalışmalarını derinleştirdi. Londra'da çekildiği belirtilen ve Adil Öksüz'e benzerliğiyle tartışılan bir kişinin yer aldığı fotoğraftaki inceleme tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucu fotoğraftaki kişinin terör örgütü ‘FETÖ’ üyesi olmak suçundan aranan Adil Öksüz olmadığı anlaşıldı.

Londra’da yaşayan gazeteci Mustafa Köker, fotoğraftaki o isme ulaştı. O kişi 15 yıldır Londra’da yaşayan Gaziantepli aşçı Abdullah Çelik çıktı. Çelik, o bölgeye iş yeri bakmaya gittiğini belirterek fotoğrafının çekildiğinden haberi olmadığını söyledi. Fotoğrafını televizyonda görünce şaşkına döndüğünü anlatan Çelik, dava açacağını dile getirdi.

Fotoğraf üzerinde yapılan incelemede Abdullah Çelik ile ile Adil Öksüz’ün kulak yapısının uyuşmadığına da ayrıca dikkat çekildi. 

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