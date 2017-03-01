"Adil Öksüz Londra'da görüntülendi" iddiası

Türkiye’nin dünya genelinde kırmızı bültenle aradığı, 15 Temmuz darbe girişiminin 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ün Londra'da olduğu iddia edildi.

Adil Öksüz olduğu iddia edilen kişinin kimliği ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Portabello Antika Pazarı'nda bir Türk vatandaşı, 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz'e benzettiği şahsın gizlice fotoğrafını çekti. İddiaya göre, görüntülendiğini anlayan şahıs ise kaçtı.

​Türkiye'de kayıt altına alınan fotoğraflarına göre biraz daha kilo verdiği görülen, ancak kendine has kaş ve saç yapısı bire bir benzeyen şahsın fotoğrafı, "Adil Öksüz Londra'ya mı kaçtı?" iddiasını gündeme getirdi.

İçişleri Bakanlığının 'FETÖ' üyesi suçlamasıyla aradığı, 'kırmızı' kategorisinde yer alan Adil Öksüz için konulan ödül miktarı 4 milyon lira.

Adil Öksüz, 15 Temmuz gecesi rehin alınan Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının olduğu Akıncılar Hava Üssü'nde yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Öksüz, iki gün sonra 18 Temmuz'da adliyeye sevk edilmişti.

Adil Öksüz savcılıkta "Ben Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Amcam, o bölgede (Kazan) kıymetli arazi olduğunu gelecekte iyi para getireceğini söylemişti. Ben de 14 Temmuz akşamı Sakarya'dan Ankara'ya geldim. Tarla bakarken yakalandım, darbe ile ilgim yok" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından mahkeme yurt dışı çıkış yasağı getirerek, adli kontrol şartıyla Öksüz'ü serbest bırakmıştı.