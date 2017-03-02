"Adil Öksüz hâlâ Türkiye'de, bulunması için bir özel ekip daha kuruldu"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye’nin dünya genelinde kırmızı bültenle aradığı, darbe girişiminin 2 numaralı ismi olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün Londra'da olduğuna yönelik iddiayla ilgili olarak "Adil Öksüz Türkiye’de ve yaşıyor diye düşünüyorlar. Adil Öksüz için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kurulmuştu. Adil Öksüz’ü yakalamak üzere, saklandığı düşünülen bir bölgede ikinci bir özel ekip kuruldu" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin "Adil Öksüz'e özel ekip" başlığıyla yayımlanan (2 Mart 2017) yazısı şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminin en gizemli şahsıydı Adil Öksüz.

Darbenin yönetildiği Akıncı Üssü’nde, darbeyi sevk ve idare eden en üst rütbeli sivildi.



Çünkü o Fetullah Gülen’in asker imamıydı.



Adil Öksüz, Akıncı Üssü’nden kaçarken yakalanmıştı. Ama yakalandıktan sonra bir el devreye giriyor. Kazan Akıncı Jandarma Karakolu’nda korumaya alınıyor. Darbe sabahı gözaltına alındığı jandarma karakolundan telefonla görüşmesine izin veriliyor. Sonra Akıncı Üssü’nde yakalananlar Ankara Adliyesi’ne sevk edilirken, Adil Öksüz polis aracından indirilip, Etimesgut’taki Batı Adliyesi’ne gönderiliyor. Nasıl gönderiliyor? Yakalandığında üzerinde çıkan 2 telefon ile GPS cihazı sevk evrakında yer almıyor. GPS cihazı ise jandarma karakolunda lavaboda tuvalet kâğıtlarının arasına saklanırken, bir görevlinin dikkati sayesinde bulunuyor.



İfadesinde Kazan’a tarla bakmaya geldiğini söyleyen Adil Öksüz bırakıldıktan sonra ne oluyor? Mahkemeye sevk evrakında yer almayan cep telefonu ve GPS cihazı kendisine teslim ediliyor. Bir tek eksik kalan, o da madalya takılmaması.

Adil Öksüz yurt dışında mı?

Adil Öksüz bırakıldıktan sonra sırra kadem bastı. Londra’da Portobello Antika Pazarı’nda çekilen ve Adil Öksüz’e benzediği düşünülen bir fotoğraf, yeniden gündeme gelmesine yol açtı.



Bir şekilde sözü getirip, görüştüğüm her ilgiliye Adil Öksüz’ü soruyorum. Bir dönem sınır dışına çıkmasının sağlandığı ve ABD’de olduğu kanaati vardı. “FETÖ’cüler tarafından infaz edilip susturulmuştur. Yoksa şu ana kadar bir belirtisi olurdu” diye düşünenler de yok değildi. Onlar hâlâ aynı kanaatte. Çünkü oluşturdukları özel ekibe rağmen en ufak bir belirtiye ulaşamadılar.



Koca koca generaller yakalanıp, mahkemelerde hesap verirken Adil Öksüz neden bu kadar önemli? Çünkü Adil Öksüz 15 Temmuz darbe girişimi ile Fetullah Gülen arasındaki en önemli belge. Bir anlamda FETÖ darbesinin canlı tanığı. Tabii eğer yaşıyorsa...



FETÖ’cüler YAŞ’ta ihraç edilecekleri bilgisine ulaşınca, darbe tarihini 15 Temmuz’a çekiyorlar. Yoksa darbeye 2015 yılı Ocak ayından itibaren hazırlanmaya başlamışlar. Tarih öne çekilince, darbe planlarını hazırlayan FETÖ’cü askerlerle Adil Öksüz, 12 Temmuz’da bir araya geliyor, darbe planlarını son kez gözden geçiriyorlar. Yurtta Sulh Konseyi’ni oluşturan beyin takımı, TSK’daki FETÖ’cülere son görevlendirmelerini yapıyor. Bu arada Adil Özsüz, ‘Yıldırım Harekât Planı’nı koltuğunun altına alıp, ABD’ye uçuyor. Fetullah Gülen tarafından onaylanan darbe planı ile 14 Temmuz’da Türkiye’ye dönüyor. Türkiye’ye inince doğrudan harekâtın yönetileceği Akıncı Üssü’ne geçiyor.

Adil Öksüz'e ikinci bir ekip

Adil Öksüz, darbe gecesi Fetullah Gülen’le irtibat halinde kalarak, Akıncı Üssü ile Pensilvanya arasındaki irtibatı sağlıyor. Teknik istihbarat konusunda uzman olan isimler Adil Öksüz’ün üzerinde çıkan GPS cihazının intercom görevi yaptığı görüşündeler.



Uydu hattı ile Türkiye’de faaliyet gösteren GSM şirketlerini kullanmadan darbenin yönetildiği Akıncı Üssü’ndeki Yurtta Sulh Konseyi ile Fetullah Gülen arasındaki görüşmeyi sağladığı düşünülüyor.



Peki İngiltere’de çekilen fotoğraf Adil Öksüz’e mi ait?



Değerlendiriliyor. Çok benziyor ama şu ana kadar Adil Öksüz olduğu tespit edilemedi. Yüzünün kemik ölçümleri ile kulak yapısının benzemediği tespit edildi. Güvenlik birimlerinde Adil Öksüz’ün henüz Türkiye dışına çıkarılamadığı görüşü ağır basıyor. Adil Öksüz Türkiye’de ve yaşıyor diye düşünüyorlar.



Adil Öksüz için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kurulmuştu. Adil Öksüz’ü yakalamak üzere, saklandığı düşünülen bir bölgede ikinci bir özel ekip kuruldu. Reina saldırganı Masharipov gibi Adil Öksüz’ün de saklandığı yerde yakalanacağına inanılıyor.