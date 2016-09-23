Adil Öksüz darbeyi bu evden mi yönetti?

Darbe girişiminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu ileri sürülen Gülen cemaatinin 'hava kuvvetleri imamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ün Ankara Kazan'daki bir apartmanın 3 numaralı dairesinden darbeyi yönettiği iddia edildi.

İddiaya göre, yakalandıktan sonra serbest bırakılan Öksüz, 15 Temmuz'da pilot çocukları 2000'de şehit olan A.A ve B.A çiftinin evine geldi. Darbe girişimini burada verdiği talimatlarla yönettiği öne sürülen Öksüz, daha sonra Akıncı Üssü'ne gitti.

Milliyet'in haberine göre, rehin alınarak Akıncı'ya getirilen komutanların ikna girişimlerinin sonuç vermemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi canlı yayında konuşmasıyla darbe girişiminin kötüye gittiğini görmesi üzerine Öksüz'ün evden ayrılarak Akıncı'ya gittiği ileri sürüldü. Geceyi üste geçiren Öksüz'ün, sabah saatlerinde diğer sivillerle üsten ayrıldığı iddia edildi.