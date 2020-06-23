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Adil Öksüz, Almanya'da NATO kışlasında kaldı iddiası

FETÖ'cülerin kaldığı iddia edilen Heidelberg'deki kışlanın bir bölümü NATO'ya, bir bölümü ABD askerlerine ait

23 Haziran 2020 10:44

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan üst düzey FETÖ’cülerin ilk olarak, Amerikan Ordusu ve NATO tarafından kullanılan Almanya’daki kışlada kaldığı iddia edildi. Adil Öksüz’ün de kışlada aylarca kaldığı öne sürüldü.

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