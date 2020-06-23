Adil Öksüz, Almanya'da NATO kışlasında kaldı iddiası

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan üst düzey FETÖ'cüler ilk olarak, Amerikan Ordusu ve NATO tarafından kullanılan Almanya'daki Heidelberg'in güneyindeki Campbell Kışlası ve onun yanındaki Mark Twain Village'de ağırlandı. İddialara göre, Adil Öksüz de kaçtıktan sonra birkaç ayını bu kışlada geçirdi.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre FETÖ'nün üst düzey elamanlarının getirilip konaklatıldığı bu yerde 120'ye yakın FETÖ'cü olduğu öğrenildi. Bunlar arasında eski asker, doktor, avukat, gazeteci, savcı, hakim, akademisyenler bulunuyor. Şu anda 120 FETÖ'cü ile yaklaşık 300 Suriyeli ya da Afgan göçmen bu kışlada bulunuyor. Kışlanın çevresi tamamen kapalı ve dışarıdan özel bir ekip tarafından korunuyor.

Öksüz'ün, halen Almanya'da olup olmadığı sorularına ise, “Kişisel bilgileri koruma yasası” gereği cevap verilmedi. Heidelberg, kaçak savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu belirtilen Speyer'e yakın olduğu belirtildi. Böylece, Heidelberg-Speyer-Mannheim ve Ludwigshafen bölgesinin, FETÖ'cülerin ana merkezi olduğu bilgileri de giderek ağırlık kazanıyor.

Kışlanın bir bölümü ABD askerlerine ait

FETÖ'cülerin kaldığı iddia edilen Heidelberg'deki kışlanın bir bölümü NATO'ya, bir bölümü ABD askerlerine ait. Aralarında bir sokak var. Bu köyde cami yok, sadece küçük bir kilise var.

Kışlada iki ayrı güvenlik ekibi var. Biri kışlanın içinde diğeri dışarıda. FETÖ'cüler ABD Ordusu ya da NATO'nun onlar için özel pişirdikleri yemekleri yiyorlar.