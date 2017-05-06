Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Adil Kullanım Kotası (AKK) diğer adıyla Adil Kullanım Noktası’nda (AKN) yaptığı değişiklikler 1 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak “AKK kalktı, kota geldi” tartışmaları hâlâ sürüyor.

İşte 5 soruda AKK hakkında merak edilenler:

1- Adil kullanım kotası kalktı mı?

Evet ama kısmen. Yeni düzenlemeyle gece 02.00 ile sabah 08.00 arasında AKK uygulanmayacak. Bu saatler arasındaki internet kullanımı, tüketicilerin paketlerinde belirtilen AKK’ye dahil edilmeyecek. Böylelikle hızlarını daha az etkileyen oranda ve daha fazla internet tüketebilecekler. Ancak asıl olarak AKK uygulaması 31 Aralık 2018’de tamamen kaldırılacak. AKK’nin kalkmasıyla internet servis sağlayıcıları da yeni paketlerini buna göre belirleyecek.

2-İnternet hızım düşecek mi?

Evet düşecek ama daha az düşecek. AKK sınırını aşan kullanıcıların internet hızı kademeli olarak iyileştirilecek. Daha önce AKK’yi aşan tüm sabit genişbant kullanıcılarının 3 Mbit/saniyeye indirilen indirme hızları, artık kademeli düşürülecek. AKK aşıldığında sunulacak olan hız tüketicinin paketine göre 3 Mbit/ saniye ile 64 Mbit/saniye arasında değişecek. Bu arada düzenleme kapsamında 1 Mart 2017’den itibaren veri indirme hızı, mobil internet için ise asgari 128 Kbit/sn olarak uygulanıyor.

3-Kota aşımında ek ücret olacak mı?

İşin esas tartışma noktası da bu. Mevcut durumda interneti kotalı olan tüketiciler, halihazırda limit aşımında GB başına belirli bir tutar ödüyor. “Sınırsız” veya “Limitsiz” olarak adlandırılan paketler AKK’ye tabi. Bir anlamda hız ve kota aslında her iki seçenekte de sınırlı. Yeni uygulama ile hayatımıza giren “AKK’siz tarifeler” ise bu anlamda gerçekten ‘sınırsız’ olacak. Mevcut taahhüdü devam eden internet kullanıcıları için AKK aşıldığında herhangi bir ek ücret talep edilemeyecek. Bu aboneler, ek ücret ödemeksizin yeni düzenlemeden (kademeli hız düşürme ve gece 02.00 ile sabah 08.00 arasında AKK’siz kullanım) yararlanacak. Yeni tarife seçecekler için ise AKK’siz tarifeler sunulacak. Bu paketlerde AKK uygulanmayacağı için limit aşımında GB başına ek ücretlendirme de söz konusu olamayacak.

4- Kimleri etkileyecek?

Mayıs’ta hayata geçen gece 02.00 ile sabah 08.00 arasında AKK’nin uygulanmayacak olması, tüm sabit internet kullanıcılarını etkiliyor. AKK aşıldığındaki GB başına ek ücretlendirme ise şimdilik sadece yeni abone olacak veya yeni taahhüt verecekleri ilgilendiriyor. Bu doğrultuda operatörler de ‘AKK’siz tarifelerini’ birer birer açıklıyor. 31 Aralık 2018’de AKK tamamen kalkacağı için sunulan tüm paketler de bu kapsama alınıp, fiyatlar buna göre olacak. 2019 yılı başından itibaren tüm internet aboneleri düzenlemeden etkilenecek. Tarifeler “kotalı” veya “kotasız” olacak. Ayrıca “AKK” gibi bir uygulama söz konusu olmayacak.

5- İyi mi oldu, yoksa kötü mü?

Türkiye’de sabit internet abonelerin aylık internet tüketimi ortalama 66 GB. AKK ise paketlere göre değişmekle birlikte genelde 50 GB/75 GB. Türkiye’deki abonelerin çoğunluğu da AKK’yi aşmıyor. Dolayısıyla 1 Mayıs’ta hayata geçen uygulama öncelikli olarak ortalamanın üzerinden internet tüketenleri ilgilendiriyor. 2018’den sonra ise herkesi kapsayacak. Aslında 2018’den sonra olan şu olacak: Nasıl ki elektrik ve su tüketiminde “aylık sabit fatura ile sınırsız kullanım” gibi bir tarife veya seçenek yoksa aynı şey internet için de geçerli olacak. İnterneti gerçekten “sınırsız” kullanmak isteyenlere de buna göre fiyat sunulacak.