Adil Kullanım Kotası kalkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adil Kullanım Noktası`nda (AKN) mayıs itibarıyla kademeli geçiş olacağını ve 2018 sonu itibarıyla tamamen kalkacağını belirterek, "Özellikle gece kullanılan internet de kotadan düşülmeyecek" dedi.

DUVAR’da yer alan habere göre, 7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı’nın açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adil Kullanım Kotası’yla ilgili açıklamalar yaptı.

Bakan Arslan, 14 yıl önce 22 bin olan geniş bant internet abonesinin bugün 60 milyona geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Geleceğimiz olan gençlerimizin tüm yaşam tarzını etkileyen internet denen sanal mekânın başıboş bırakılmaması gerektiği bir gerçek. 3,5 milyar insanın internet kullanıcısı olduğunu, yaklaşık 2,5 milyar insanın aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu, 4 milyara yakın insanın mobil telefon sahibi olduğunu, mobil cihazlar üzerinden sosyal medyayı kullananların sayısının ise 2 milyarı geçtiğini düşündüğümüzde, sadece tedbir almanın yeterli olmadığını, bilinçlenmenin de büyük önem taşıdığını vurgulamak gerekir.”

Arslan, Türkiye’de 2010’da BTK eliyle başlattıkları etkinliklerle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm kullanıcılara güvenli bir internet ortamı sağlanmasını amaçladıklarını anlattı.

Adil kota kullanımı konusunda, mayıs itibarıyla kademeli geçiş olacağını ifade eden Arslan, “AKN, 2018 sonu itibarıyla tamamen kalkacak. Özellikle gece kullanılan internet de kotadan düşülmeyecek” dedi.

Arslan, basın mensuplarının PTT AŞ.’ye 2017’de ne kadar eleman alınacağına ilişkin sorusu üzerine, PTT AŞ.’ye bu yıl 2 bin 500 personel alınacağını söyledi. Arslan, “Özellikle büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul’da 500 kişinin alım sürecini önümüzdeki hafta başlatıyoruz. Yıl içinde de, bu kadroyu 2 bin 500’e tamamlayacağız. Güçlenen PTT’nin daha da büyüyebilmesi adına kadromuzu artıracağız.” diye konuştu.

Arslan, PTT AŞ.’deki taşeron işçilerin durumuna ilişkin soruya da Türkiye’deki tüm taşeronların kamuda istihdamına ilişkin açıklama yapıldığını dile getirerek, “Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik. Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntıları çalışıyor. Bu ayrıntılar bittikten sonra bunu açıklayıp gereğini yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.