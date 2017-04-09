A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, anayasa değişikliği referandumunda Kürt seçmenin 'evet' oyu vereceğini savundu. "Kürt kökenli seçmenlerin tercihi ‘Etnik değil’, diğer seçmen gruplarında olduğu gibi ‘İdeolojik’ olacaktır" görüşünü dile getiren Adil Gür, "Kürt kökenli seçmenlerin büyük çoğunluğu 16 Nisan’da ‘Evet’ diyecek" diye yazdı.

Vatandaştan referandum sorusuna esprili yanıt: Suriyelilere iş buluyorlar, bizimkiler açıkta kalıyor onun için 'Evet' diyeceğim

Adil Gür'ün Milliyet gazetesinin bugünkü (9 Nisan 2017) nüshasında yayımlanan 'Kürt seçmenlerin tercihi' başlıklı yazısı şöyle:

16 Nisan tarihi halk oylamasına adım adım yaklaşırken anketler, analizler havada uçuşuyor. Bu süreçte, sandığın sonucunu etkileyecek seçmen gruplarını analiz etmeye çalıştım. Bugün de 16 Nisan halk oylamasında sandığın kaderini belirleyecek seçmenler içinde büyük bir kitleyi oluşturan Kürt kökenli seçmenleri analiz etmeye çalışacağım. Öncelikle, son söyleyeceğim sözü ilk başta söyleyerek başlayacağım: Kürt kökenli seçmenlerin tercihi ‘Etnik değil’, diğer seçmen gruplarında olduğu gibi ‘İdeolojik’ olacaktır.

Uzunca yıllardır yaptığımız tüm kamuoyu araştırmalarında, bu ülkede yaşayan en muhafazakâr seçmenlerin Kürt seçmenler olduğunu hep gördük, söyledik. Kürt kökenli seçmenlerin, kurulduğu günden bu yana ilk tercihi,

7 Haziran seçimleri hariç, hep AK Parti oldu. İlk defa, 7 Haziran seçimlerinde HDP, bu tabandan AK Parti’den daha fazla oy aldı.

Yüzde 18-20 seçmen

Ancak HDP bu üstünlüğünü, 1 Kasım’a kadar sürdüremedi. 1 Kasım seçimlerinde, yine Kürt kökenli seçmenlerin birinci tercihi AK Parti oldu. Türkiye haritası üzerinde seçim sonuçlarına bakıp seçim sonuçlarını analiz etmeye çalışanlar, bu görüşüme katılmayabilirler.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de yaklaşık yüzde 18, yüzde 20 civarında Kürt kökenli seçmen var ve bunların yarıdan fazlası Doğu ve Güneydoğu’da değil, Akdeniz’de ve İstanbul başta olmak üzere metropollerde yaşıyor. Özetle, söylemeye çalıştığım; Hakkari’ye, Şırnak’a, Batman’a, Diyarbakır’a bakarak Kürt kökenli seçmenlerin tercihi budur demek, matematiksel olarak mümkün değil. Örneğin, İstanbul bu gün dünyada sayısal olarak Kürt kökenli seçmenlerin yoğun yaşadığı bir il.

16 Nisan’a giderken sayısal olarak bu kadar büyük bir kitlenin nasıl bir tavır alacağını herkes merak ediyor.

7 Haziran ve 1 Kasım’dan sonra bölgede yaşananlar da dikkate alınarak pek çok analizlerde bulunuluyor. Sözlerime başlarken, Kürt kökenli seçmenlerin diğer seçmen gruplarında olduğu gibi, etnik kökenlerine bağlı olarak veya gündelik yaşamlarına bakarak değil, ideolojik tercihleri doğrultusunda oy kullanacaklarını söylemek yanlış olmaz.

Elbette bazı tezler ileri sürülebilir. Benim araştırmalarda gördüğüm, siyasi ve ideolojik tercihleri doğrultusunda Kürt kökenli seçmenler yüksek oranda evet diyecekler. Bugün pek çok araştırmacı, anket sonuçlarına bakarak HDP seçmeninin ezici bir çoğunluğu hayır diyor bulgusuna rastlıyor. Ancak Unutmayalım ki araştırmacıların araştırmalarda bulduğu ‘Bugün seçim olsa oyumu hâlâ HDP’ye vereceğim diyenlerin tercihi bu’. Yani bugün araştırmalarda 7 Haziran 2015’te veya 1 Kasım 2015’te HDP’ye oy vermiş seçmenleri bire bir bulmak mümkün değil. Anketlerde, bugünkü tercihlerini geçmiş tercihleriymiş gibi söylüyorlar.

Çoğunluğu ‘Evet’

Toparlayacak olursak; benim araştırmalarda gördüğüm, muhafazakâr Kürt kökenli seçmenlerin büyük çoğunluğu 16 Nisan’da ‘Evet’ diyecek. Bu sonucu 16 Nisan akşamı ortaya çıkacak il sonuçlarında daha doğru görme ve analiz etme şansına sahip olacağız.

Sadece Kürt kökenli seçmenler değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan veya yurt dışında oy kullanacak tüm vatandaşlarımız, tercihleri ne olursa olsun, başta siyasetçiler olmak üzere, baş tacı edilmelidir...