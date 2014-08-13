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Adil Gür: Kadınların yüzde 55'i Erdoğan'a oy verdi

Adil Gür, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde erkeklerin yüzde 48, kadınların ise yüzde 55’inin desteğiyle ortalama yüzde 51.8’e oya ulaştığını söyledi

13 Ağustos 2014 17:58

10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yapılan sandık başı anketini yorumlayan A&G Araştırma Şirketi’nin sahibi Adil Gür, kadınların yüzde 55’inin verdiği oyla seçimin yönünü değiştirdiğini belirtti.

Gür, “Kadınların Erdoğan’a daha fazla destek vermesinin en önemli sebebi, hükumetin uyguladığı sosyal yardımları daha çok kadınlar üzerinden yürütmesidir. Bir diğer sebep de, Refah Partisi ’nden (RP) bu yana mahalle ve sokaklara kadar inen bir kadın siyasi örgütlenme ağının olmasıdır” dedi. 

Adil Gür, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde erkeklerin yüzde 48, kadınların ise yüzde 55’inin desteğiyle ortalama yüzde 51.8’e oya ulaştığını söyledi

Milliyet'in haberine göre, 30 Mart yerel seçimine göre CHP oylarının yüzde 12’si, MHP oylarının yüzde 16’sı başka adaylara kaydı. Bunun nedeni de İhsanoğlu'nun iki partinin seçmenlerinin tamamı tarafından kabullenilmemesi ve tabanın konsolide olamaması.

 

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