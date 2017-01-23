Adil Gür: Başkanlığa yüzde 60 evet sürpriz olmaz

A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Bugün yüzde 53'ler mertebesinde olan desteğin yapılacak iyi bir kampanya ile yüzde 60'lara doğru taşınacağını düşünüyorum. Hatta üzerindeki bir oran bile benim için sürpriz olmaz" görüşünü dile getirdi.

Sabah'tan İsa Tatlıcan'a konuşan Adil Gür'ün açıklamaları şöyle:

-Son günlerde yaşanan terör olaylarının referandum süreci ile bir ilgisinin olduğunu düşünüyor musunuz?

Hain 15 Temmuz darbe süreci ile birlikte Türkiye gerçekten tehdit altında. Bir taraftan silahlı terör, diğer taraftan ekonomik terör dış güçler tarafından tırmandırılmaya çalışılıyor. Önümüzdeki süreçte de vatandaşın tercihini etkilemek için bu tarz eylemlere başvuranlar olacaktır. Ancak dediğim gibi vatandaş feraset sahibi silahlı terörün de ekonomik terörün de arkasında birtakım güçler olduğunun farkında. Vatandaşın oyunu etkileyebileceğini sananlar referandum akşamı yanıldıklarını görecekler.

Halk referandumda hep doğru kararı verdi

-Meclis süreci tamamlandı. Şimdi referandum dönemi var. Nasıl bir propaganda süreci izleyeceğiz?

Evet önümüzdeki günlerde konu halkın önüne gelecek. Halkımız gerçekten feraset sahibi, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tüm seçimlerde, referandumlarda hep doğru kararlar verdiğini görüyoruz. Referandum sürecinin sert söylemlerle geçeceğini düşünüyorum.

AK Parti ve MHP ülkenin bekasını, dış tehdidi, istikrarı ve hızlı karar alma mekanizmasını anlatmaya çalışacak. Ayrıca, Türkiye üzerinde oynanan oyunları, koalisyon hükümetlerinin istikrarsızlığın bu ülkede nelere mal olduğunu çift başlılığın sonuçlarını anlatacaklar. 2001'de bir anayasa kitapçığının fırlatılmasının bu ülkede nelere mal olduğunu vatandaşa ifade edecekler.

Hayır cephesinde yer alanlar yapılan değişikliğin bir Hükümet sistemi değişikliği olarak değil, rejim değişikliği imiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Bu nedenle siyasi partilerin meclisin varlığını denetimini anlatmalılar.

Sistem değişikliği iyi anlatılmalı

-Peki muhalefetin bu "tek adam" vurgusu sizce gerçekleri yansıtıyor mu?

Muhalefet tarafından sanki referandum akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomatik olarak tüm yetkileri devralacağı havası yaratılıyor. Oysaki referandumdan sonra değişecek ve uygulanacak tek maddenin cumhurbaşkanının partisi ile bağlarının devam edeceği vatandaşa anlatılmalı. Hükümet sistemi değişikliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılmadığı vurgulanmalıdır.

İki aylık süre iyi kullanılmalı

-Nisan başında referanduma gidileceği konuşuluyor. Yeni sistemi halka anlatmak için yeterli bir süre mi?

Elbette iki aylık süre yeterli değil. Biz anayasa ve hükümet sistemi ile ilgili konularda pek çok araştırma yaptık. Vatandaş anayasa ve Hükümet sistemi konusunda çok bilgili değil. Anayasa maddelerini anlatmak yerine hap şeklinde vatandaşa ve ülkeye ne getireceği ne götüreceği basit cümlelerle anlatılırsa daha faydalı olur. Az önce söylediğim gibi ülkenin bekası; istikrar, hızlı karar alma, terörle mücadele gibi.

Evet diyenlerin oranı artıyor

-Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne kamuoyu desteği artıyor demiştiniz. Bu görüşünüz devam ediyor mu?

Hükümet sistemi değişikliğine hayır diyenler 15 Temmuz tarihine kadar yüksek oranlardaydı. Yani Evet'lerden daha fazla idi. 15 Temmuz ile birlikte algılar değişti. Bunun iki temel nedeni var, birincisi 15 Temmuz'daki duruşu nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanına duyulan güven ve sempati arttı, ikincisi 15 Temmuz ile birlikte toplumda tehdit algısı güçlendi. Bu nedenle hem Cumhurbaşkanına duyulan güven hem de ülkenin hızlı karar almaya ve istikrara yönelik ihtiyacı nedeniyle sistem değişikliğine sıcak bakanların oranı artmaya devam etti.

Son anket yüzde 53.2 evet



-Son yaptığınız kamuoyu araştırmalarındaki verilerden de biraz bahseder misiniz?

En son 2 hafta önce yaptığımız araştırmada yüzde 15-20 civarında kararsızım - sandığa gitmeyeceğim - fikrim yokdiyenleri dağıttığımızda evet diyenlerin yüzde 53,2 olduğunu gördük. Hayır diyenler ise yüzde 46,8. Bir önceki aya göre evet diyenler bir puan arttı.

AK Parti ve MHP'nin toplamı yüzde 65

-Evet oranındaki artış devam etme eğilimi gösteriyor mu?

Önümüzdeki dönemde kampanya sürecinde evet derim diyenlerin birkaç nedenden dolayı artacağını düşünüyorum. Birincisi Cumhurbaşkanını sevenlerin ve beğenenlerin oranı son araştırmada yüzde 61'in üzerinde. İkincisi AK Parti ile MHP'nin oy toplamı yüzde 65 civarında. Bu iki nedenden dolayı Evet oyları artacaktır. Tezimi güçlendiren veriler bunlar. Kaldı ki önümüzde bir kampanya süreci var. Evet kampanyasını yürütmek her zaman kolaydır, Evet pozitif bir kavram. Unutmayalım rahmetli Özal Hayır kampanyası yürüttüğü halde sandıktan Evet çıktı.