Adil Gür: Başkanlar değil Erdoğan kaybetti

Yerel seçim sonuçlarını aylar öncesinden doğru tahmin eden A&G araştırma şirketi Başkanı Adil Gür, 'Kılıçdaroğlu İstanbul'da 5 ay önceden aday gösterilseydi İstanbul'u alırdı. Ankara'da aday gösterilseydi Melih Gökçek karşısında seçimleri yata yata alırdı' dedi.



Adil Gür, AKP'nin kaybına yönelik şu tespitleri yaptı:



MEDYA GERİ TEPTİ: Medya patronları Başbakan Erdoğan'a sert yanıt verseydi AKP'nin oyları artardı. Yolsuzluklar iddiaları AKP'ye çok oy kaybettirdi.



BİR YER HEDEFSE KAYBEDİLİR: Seçimlerde eğer bir yer hedef gösteriliyorsa her zaman orası kaybedilir. Başbakan İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Tunceli gibi yerleri işaret etti. Hepsi kaybedildi. Kıyı kentlerde varolan belediyeler de gitti. AKP'nin kıyı kentlerde az oy almasının nedeni ekonomik krizdir. Anadolu'da insanlar takım tutar gibi parti tutuyor ancak kıyı kentler için bunu söylemek imkansız.



İZMİR NİYE PATLADI: Bir de Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarından dolayı oradaki en güçlü adayın etrafında toplandılar. Bir anlamda sanki o kentte referandum varmış gibi AKP'ye tepki oyu kullandılar. Örneğin Piriştina İzmir'de çok seviliyordu. Aziz Kocaoğlu, Piriştina'dan daha fazla oy aldı. Bunun en büyük nedeni de Başbakan Erdoğan'ın İzmir'i çok istemesi. CHP'nin İstanbul'daki mevcut belediyelerde oylarını yükseltmesi de bundan kaynaklanıyor.



AKP ÇALIŞMASINA RAĞMEN: AKP'nin kaybettiği belediyeler de iyi çalışıyordu. Belediye başkanı başarısız olduğu için kaybedilmedi. Başbakan Erdoğan ve iktidar kaybettirdi.



KÜRT AÇILIMI TERS ETKİ YAPTI: Kürt açılımı AKP'nin yüzde 1-1.5 gibi bir oy kaybetmesine neden oldu.



MİTİNGLER İŞE YARAMADI: Başbakan sürekli mitinglerde birilerini hedef gösterdi, bu da AKP'yi zora soktu. Sürekli birileriyle kavga etti.



2 GÜN ENKAZA ULAŞILAMADI: BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü de AKP'ye oy kaybettirdi. İHA muhabirinin telefonla yaptığı konuşma halen herkesin hafızalarında. 2 günde enkaza ulaşılmaması büyük tepki çekti.



ANTALYA'NIN KAYBEDİLMESİ NORMAL: Menderes Türel de çok başarılı bir belediyeciydi. Ancak Antalyalı seçmenler de referandum havasıyla oy kullandı. Erdoğan'ın Antalya kaybedildikten sonra yaptığı 'anormal' açıklamasına katılmıyorum. Antalyalılar ekonomik krizden etkilendi. CHP orada iyi aday gösterince diğer partiler de o aday etrafında toplandı.



CHP KILIÇDAROĞLU'NDA GEÇ KALDI: Refah Partisi İstanbul'u ilk aldığında seçimlere 4-5 ay kala adayını açıklamıştı. Muhalefet adayını erken açıklasaydı İstanbul'da çok şanslı olurlardı. Kılıçdaroğlu ve CHP İl Başkanı Gürsel Tekin çok sevildi. 2 aydır sürekli gezdiler. CHP bunlardan ders çıkarırsa bir sonraki seçimde İstanbul'u kazanmaları sürpriz olmaz. Kılıçdaroğlu Ankara'dan aday gösterilseydi seçimi yata yata alırdı. Melih Gökçek karşısında bir şey yapmasına gerek kalmazdı. Televizyondaki tartışma Gökçek'in mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı. (Akşam)