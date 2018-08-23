Adil Gevrek: "Skorbord fotoğrafı montaj"

Taha AYHAN / MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, ligin 3\'üncü haftasında cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yapıtığı antrenmanla devam etti. İdman öncesi sarı kırmızılı takımın yönetimi, teknik heyeti ve oyuncuları bayramlaştı.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin kendilerine verilen en güzel bayram hediyesi olduğunu belirterek oyuncuları kutladı. Yeni sezona iyi başladıklarını ifade eden Gevrek, “Sezona deplasmandaki Göztepe maçıyla başladık. Tabii 2 tane zor maçımız oldu. Deplasmandaki Göztepe maçı kolay değildi, zordu. Çok şükür 3 puanla döndük. Evimizde sezonun ilk maçı Fenerbahçe\'yleydi ve 3 puan aldık. 6 puanla tabii sezonun ilk 2 maçını kazandık ama maraton uzun. Daha 32 hafta var” dedi.

Ligin 2\'nci haftasında sahasında Fenerbahçe\'yi ağırlayan Yeni Malatyaspor maç esnasında skorbordda \'Fenerbahçe 6-0 Galatasaray\' yazısının gündeme gelmesine ilişkin Gevrek, şöyle konuştu: \"3-4 gündür araştırıyoruz. Çalışanlarımızla alakalı öyle bir şey olabilir mi, olmayabilir mi diye. Bu konunun kulübümüzle bir alakası yok. Fotomontaj olduğu zaten belli. Baktığınız zaman da görünüyor. O konuyla alakalı bizim bu tür şeylere Yeni Malatyaspor olarak dahil olmamız mantığa uyacak bir şey de değil. Şimdi burada iki tane güzide kulübümüz Türkiye\'nin hakikaten önde gelen kulüpleriyle alakalı bizim bu konuya taraf olma veya başka bir şey söz konusu olamaz ama o işin kesinlikle bizle bir alakası yok. Fotomontaj olduğunu incelediğiniz zaman görürsünüz. Tabii bunu yapan kimse hukuki bir süreç gerekiyor mu, gerekmiyor mu bilmiyorum ama bu durumda öyle bir şey varsa Evkur Yeni Malatyaspor\'un ismini kullananlara biz de gerekeni yapacağız. Ama konunun kesinlikle Evkur Yeni Malatyaspor\'la alakası yok.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bayramlaşma

- Başkan Adil Gevrek\'in konuşması

FOTOĞRAFLI