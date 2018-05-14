Adil Aliyev: İsrail'in hukuk tanımaz insanlık dışı uygulamaları devam ediyor

Ali Kan / Bakü, 14 Mayıs (DHA) – Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, en az 43 Filistinli\'nin İsrail-Gazze sınırında vahşice öldürülmesine, yüzlercesinin de yaralanmasına sert tepki gösterdi.

DHA\'ya konuşan Aliyev, \"İsrail’in hukuk tanımaz insanlık dışı uygulamaları devam ediyor; dünya bu vahşete sessiz kalmamalı\" çağrısı yaptı.

Aliyev, İsrail ordusunun kendilerini ifade etmek için toplanan binlerce masum Filistinli\'ye açtığı ateş açmasının uluslararası toplum için bir utanç olduğunu vurguladı.

Kudüs’ün tüm Müslüman âleminin kutsal evi olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

\"Dünyanın çivisi çıkmıştır. İnsan hakları kuruşları nerede? Orada ölen masum insanların hesabını kim verecek.

\"Amerikan yönetiminin kontrolsüz bir dış politika içerisindedir.

\"Küresel bir gücün bu şekilde davranması yanlıştır. Meselelerin barışçıl bir yöntemde çözülmesini sağlayacakken tam tersi çatışmacı bir yöntem izlemektedir.

\"İsrail orantısız bir güç kullanmaktadır.

\"Karsısında sadece gösteri amaçlı toplanmış masum insanlara ellerinde bulunan ağır silahlarla müdahale etmektedir.

\"Kendisini insan hakları savunucusu olarak tanımlayanların burada sessiz kalması utanç vericidir.\" (Fotoğraflı)