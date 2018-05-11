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Çevre

Adidas'ın atık plastikten ürettiği ayakkabılardan 1 milyon çift satıldı!

Adidas, Batı Afrika kıyılarından topladığı plastikleri ipliğe dönüştürerek spor ayakkabı, tişört, şort, mayo gibi ürünler üretiyor

11 Mayıs 2018 20:25

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci en büyük spor giyim üreticisi Adidas, okyanuslardaki plastik kirliliğine karşı durma konusunda diğer markalara öncülük ediyor.

“Problemi çözüme, tehdidi ipliğe dönüştürüyoruz” sloganıyla yola çıkan Adidas, Batı Afrika kıyılarından topladığı plastikleri ipliğe dönüştürerek spor ayakkabı, tişört, şort, mayo gibi ürünler üretiyor.

Adidas’ın yalnızca 2017 yılında atık plastikten ürettiği ayakkabılardan 1 milyon çift satıldı.

UltraBoost serisi olarak adlandırılan bu ayakkabıların yaklaşık yüzde 95’ini okyanus kıyılarından toplanan plastik oluşturuyor. Her bir çift ayakkabının üretiminde 11 adet atık plastik şişe yeniden kullanılıyor
 

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