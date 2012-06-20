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Dünya

Adidas, tepki alınca 'köle ayakkabısı'nı geri çekti

Turuncu zincirli spor ayakkabı serisini tanıtan Adidas, adeta topa tutuldu

20 Haziran 2012 15:05

Turuncu zincirli spor ayakkabı serisini tanıtan Adidas, adeta topa tutuldu. Ağustosta piyasaya sürülmesi planlanan ayakkabının bilek kısmında bulunan plastik zincir, 19’uncu yüzyılda siyahi kölelere takılan zincirlere benzetilince kıyamet koptu. Firma “JS Roundhouse Mids” adı verilen seriyi piyasaya sürmeme kararı aldı. Bileklere tam oturacak şekilde tasarlanan zincir, 14 haziranda Adidas’ın Facebook sayfasında tanıtılmış, internette başlayan tartışmalarda iki binden fazla Facebook kullanıcısı tasarımı, “rahatsız edici” ve “cahilce” olarak nitelendirilmişti. Adidas ise tasarımın kölelikle alakası olmadığını ifade etse de özür dileyerek ürünü piyasaya sürmekten vazgeçtiklerini belirtti.

    

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adidasJS Roundhouse Mids

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