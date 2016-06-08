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Dünya

Kolombiya'nın adını afişinde yanlış yazan Adidas özür diledi

Daha öncede organizasyon kapsamında bir maçta Uruguay yerine Şili’nin ulusal marşı çalınmıştı

08 Haziran 2016 19:05

Güney Amerika Futbol Şampiyonası Copa America’da, sponsorlardan Adidas’ın hazırladığı bir reklam afişinde Kolombiya’nın ismi yanlış yazıldı. Adidas hatalı afişten dolayı özür diledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, ABD’nin ilk defa ev sahipliğini yaptığı Copa America’da art arda yapılan hatalar konuşulmaya devam ediyor. Maçlardan birinde taraflardan Uruguay’ın yerine Şili’nin ulusal marşının çalınmasının ardından, sponsorlardan Adidas Kolombiyalı futbolcuların fotoğrafının bulunduğu afişe ülkenin adını yanlış yazdı.

Afişe ‘Colombia’ yerine ‘Columbia’ yazan Adidas’ın bu hatasının şirkette kimse tarafından fark edilmemiş olması, Kolombiya’nın Real Madrid’de oynayan oyuncusu James Rodriguez tarafından ‘büyük hata’ olarak nitelendi.

​Adidas’ın afişi, sosyal medyada da alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar, Adidas’ın reklam kampanyası için ekibe birkaç Latin Amerikalı almasının iyi olabileceği yorumunda bulundu.

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