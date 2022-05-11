Adidas'ın farklı meme tiplerinin gösterildiği spor sutyeni reklamı Britanya'da kaldırıldı

Spor giyim markası Adidas’ın çeşitli kadın memelerini gösterdiği spor sutyeni reklamı, Britanya’da reklamcılık düzenleyici kurum tarafından yasaklandı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Adidas’ın farklı tipteki memelerin sansürsüz bir biçimde görüldüğü spor sutyeni reklamı Britanya’da 24 şikayet üzerine Reklamcılık Standartları Otoritesi tarafından “kadınları objeleştirdiği, vücut bölgelerine indirgediği” gerekçesiyle ve çocukların görebildiği yerlerde olduğu için yasaklandı.

Adidas Britanya, reklamları savunarak cinsellik amacı taşımadığını, farklı şekil ve boyutları kutlamayı, çeşitliliği vurgulamayı amaçladıklarını söyledi. Adidas söz konusu reklamın okulların ya da dini yerlerin çevresinde yer almadığını da belirtti.

Reklamcılık Standartları Otoritesi ise reklamda tanıtılan spor sutyeni yerine çıplak bedenlerin ön planda olduğunu belirtti.