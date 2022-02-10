Adidas, "Her şekil ve bedende kadın memesinin rahatlığı hak ettiğine inanıyoruz" dedi; kapsayıcı spor sütyenlerini sansürsüz tanıttı

Adidas, her boy ve şekilde memenin desteklendiğini vurguladıkları yeni spor sütyeni koleksiyonunu tanıttı. Spor devi, Almanya’daki genel merkezin dış cephesine de farklı şekillerde memelerin yer aldığı dev bir poster astı.

Spor giyim markası Adidas, Twitter üzerinden 43 farklı stil içeren yeni spor sütyeni koleksiyonunu tanıttı. Farklı görünen memelerin fotoğraflarının yer aldığı tanıtım tweetinde şu ifadeler yer aldı:

“Her şekil ve bedende kadın memesinin destek ve rahatlığı hak ettiğine inanıyoruz. Bu nedenle yeni spor sütyenimiz 43 farklı şekilde geliyor, herkes kendisine en uygunu bulabilsin diye”

Almanya'daki Adidas genel merkezinin dış cephesine de çok sayıda kadının çıplak memelerinin dizildiği dev bir poster asıldı. Posterin ortasında "Tek tip spor sütyeni yapmamamızın nedeni" yazıldı.