Adı Türk takımlarıyla da anılmıştı, İsviçreli futbolcu Liverpool'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Xherdan Shaqiri transferinde mutlu sona ulaştı. Transfer döneminde adı sıkça Türk takımlarıyla anılan Xherdan Shaqiri, Liverpool ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Shaqiri'nin Stoke City'den serbest kalma bedeli olan 13,5 milyon sterlin karşılığında transfer edildiği ve 26 yaşındaki oyuncu ile uzun süreli sözleşme yapıldığı belirtildi. Kosova asıllı İsviçreli yıldız futbolcu, Liverpool'da gelecek sezon 23 numaralı formayı giyecek.

3 sezondur Premier Lig'deydi

İsviçre Milli Takımı'nda 74 maçta forma giyen Xherdan Shaqiri, geçen sezon Stoke City'de ise 36 lig maçında 8 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İsviçreli futbolcunun cuma günü sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Shaqiri geçtiğimiz üç sezon Stoke City formasıyla 92 karşılaşmaya çıktı. Kariyerine Basel'de başlayan İsviçreli oyuncu sonrasında 2.5 yıl Bayern forması giydi. Daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden Inter'e kiralanan Shaqiri, 2015 yılının Ağustos ayında Stoke City'ye transfer oldu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu İsviçre ve Almanya'da oynadığı dönemlerde toplamda 6 lig şampiyonluğu elde ederken, 2012-13 sezonunda ise Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.