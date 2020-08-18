Adı skandala karışan Kanada Maliye Bakanı, Trudeau ile orta yol bulamayınca istifa etti

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Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau, geçen haftalarda Başbakan Justin Trudeau ile ekonomi politikalarında ortak nokta bulmakta zorlandıktan sonra istifa etti. Morneau'nun adı WE hayır kurumu skandalına da karışmıştı.

Morneau siyaseti bırakacağını ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yeni genel sekreteri olmaya çalışacağını söyledi.

Trudeau, Morneau'nun istifasından sonra bir teşekkür mesajı yayınlayarak eski bakanın OECD adaylığını destekleyeceğini ifade etti.

Morneau ve Trudeau pandemi sürecinde atılacak adımlar konusunda fikir birliğine varamamış ve Kanada basınına göre sık sık ters düşmüştü. Maliye Bakanı, görevi bırakmasının kendisinden talep edilmediğini ancak artık görevi yürütmek için doğru insan olmadığını ifade etti.

İstifa eden bakanın adı, Başbakan Trudeau ile birlikte WE skandalına karışmıştı. Siyasetçilerin bu hayır kurumunu kendi çıkarları için kullandığı iddia edilmişti. Morneau'nun seyahat masrafları için WE'den binlerce dolar aldığı ortaya çıktı. İkili hakkında bir etik soruşturması yürütülüyordu.