Adı: Roket, soyadı: Atar

Bursa'da yaşayan iş adamı Roket Atar, babası tarafından konulan ismi ve soyadı dolayısıyla internet sitelerinde konu olurken, her gün meraklı vatandaşlarca da telefonla aranıyor. Atar, "Bazıları arıyor 'Roket Atar'la mı görüşüyorum' diyor" şeklinde konuştu.

Radikal'de yer alan habere göre; bebek tekstili üzerine 16 yıldır üretim yapan bir firmanın sahibi olan Atar, yaptığı açıklamada, iş dünyası ve resmi yazışmalarında "Roket" ve "Atar" adı, soyadını görenlerin önce güldüğünü belirterek, "İnanmayıp kimliğime bakıyorlar. Gerçeği görünce de nedenini soruyorlar" dedi.

İlkokula gidene kadar ismini bilmediğini, çünkü herkesin kendisini babasının adı olan "Kamil" diye çağırdığını anlatan Roket Atar, "Küçük yaşlarda roketin ya da roketatarın ne olduğunu bilmiyordum. Lise dönemlerine geldiğimizde ismim çok enteresan karşılanmaya başlayınca bana da enteresan geldi. Sonra bunun normal bir isim olmadığını ben de idrak ettim" ifadesini kullandı.

Babası çocuğuna bu ismi koymak için 28 gün düşünmüş

Kendini bilmeye başladıktan sonra babasına kendisine neden "Roket" ismini koyduğunu sorduğunu dile getiren Atar, şöyle konuştu:

"Rahmetli babam askerliğini çavuş olarak yapmış. Yeni gelen erlere roketatar dersi veriyormuş. Sevdiği bir arkadaşı babama, 'Oğlun olursa adını Roket koyar mısın, nasıl olsa soyadınız da Atar' demiş. Babam o an için, 'Olursa Roket adını veririm' diye cevaplamış. Ardından ben doğuyorum ve babam da sözünü unutmuyor. Ben 30 Ağustos doğumluyum, 28 Eylül'de kayıt ettirilmişim. Babam 28 gün bu ismi verip vermemeyi düşünmüş."

Roket Atar, babasının nüfus müdürü ile görüşüp bu ismi koyabileceklerini öğrenmesiyle birlikte adının nüfus kayıtlarına "Roket" şeklinde girdiğini anlattı.

"Alo, Roket Atar'la mı görüşüyorum"

İsmi nedeniyle her gün çok sayıda telefon aldığını belirten Atar, "Arayan çok oluyor. İsmimin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Ben de güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bazıları arıyor 'Roket Atar'la mı görüşüyorum' diyor, 'evet' diyorum ve gülerek telefonu kapatıyor. Bazılarıyla ise karşılıklı gülüşüyoruz ve muhabbet ediyoruz. 'İnanmamıştık o yüzden aradık, kusura bakmayın' diyenler oluyor" diye konuştu.

Adı nedeniyle internet ortamında da çok tanınan biri olduğunu vurgulayan Roket Atar, arama motoru "Google"da adına yazılmış onlarca şey olduğunu, kendisinin üniversite numarasını hatırlamadığını, ancak başkalarının bunları bile bulup paylaştığını dile getirdi.

"Komutan: Ben de uçaksavar"

Çoğu zaman isminin avantajını yaşadığını ve insanların ilgisi nedeniyle işlerinin çabuk hallolduğunu belirten Atar, "Askerdeyken bir gün komutanımın odasına girip tekmilimi verdim ve 'Roket Atar, Aydın' dedim. Komutan yazı yazıyordu ve ismimi duyunca yavaşça kafasını kaldırıp, 'Ben de uçaksavar' dedi ve güldü. Önce şaka yaptığımı sandı ama dosyama bakınca ismimin gerçek olduğunu gördü" şeklinde konuştu.

Roket Atar, isminin dezavantaj sağladığı tek olayı işe şöyle anlattı:

"ABD'de 2001'de gerçekleşen 11 Eylül saldırıları sonrasında bir iş bağlantısı için yurt dışına gitmek için vize başvurusunda bulundum. Bir müşterimiz çağırmıştı ve Almanya'ya gidecektim. Benim Almanya Konsolosluğu'na gideceğim gün özel ekip gelmiş. 'Roket Atar' bir parola veya işaret olabilir diye korkmuşlar, özel güvenlik önlemi almışlar. Sonradan ismimin gerçek olduğunu görünce rahatladılar ama konsolosluk yine de 'Bu isme vize veremeyiz' dedi ve Almanya'ya gidemedim."

Bebek konfeksiyonu üzerine çalışan Atar, iş görüşmeleri yaparken ismini söylediğinde bazen inanmayan ve kimliğini görmek isteyen kişiler olduğunu da sözlerine ekledi.

Eşi gerçek ismini nişandan sonra öğrenmiş

Eşi Kudret Atar ise eşini ilk başta genellikle aile içinde kullanılan "Kamil" ismiyle tanıdığını ifade ederek, nişandan sonra gerçek isminin Roket olduğunu öğrendiğini söyledi.

İsmin kendisine halen çok enteresan geldiğini anlatan Atar, "Bir gün postacı geldi ve 'Roket Atar evde mi' diye sordu. Evde olmadığını söylediğimde, 'Tüh, ben kendisini görmek istemiştim yenge' dedi. Bu tür olaylar başımıza çok geliyor" dedi.