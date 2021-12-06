Adı Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'den transfer açıklaması

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, uzun süredir Avrupa basınının manşetlerini süsleyen yeni kontrat görüşmeleri ve Real Madrid'e transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Amazon Prime'a özel bir röportaj veren Mbappe, "Bilmiyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. Kolay bir karar değil. Her ihtimalde çok büyük bir takımda oynuyor olacağım." dedi.

"Başka şeyler keşfetmek..."

Daha önce takımdan ayrılmadığı için üzgün hissettiğinin altını çizen Fransız oyuncu, "Yine de üçüncü ligde oynamıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen bir kulüpteyim. Paris'te yaşıyorum, ailemle beraber mutluyum. Her zaman söylediğim gibi ayrılmayı düşünmemin sebebi başka şeyler keşfetmek istemem." şeklinde konuşarak sezon sonu ayrılığı için kapıyı aralık bıraktı.

İsmi çok uzun süredir İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile anılan ve Madrid ekibinin var gücüyle kadrosuna katmak istediği iddia edilen Mbappe, iddialara göre takımın sportif direktörü Leonardo'nun transfere izin vermemesi sebebi ile takımda kalmıştı.

Serbest oyuncu olacak

Özellikle Lionel Messi'nin takıma katılması ve Neymar'ın da varlığı sebebi ile PSG'den ayrılmak istediği öne sürülen oyuncu Fransız basınının iddialarına göre takımdan aldığı sözleşme uzatma tekliflerini de reddetti. 22 yaşındaki oyuncunun kontratı bu sezon sonunda sona erecekken, yeni sözleşme imzalanmaması halinde Mbappe önümüzdeki yaz herhangi bir kulübe bonservis bedeli olmaksızın imza atabilecek.

Monaco'dan transfer olduğu PSG'de çok kısa sürede büyük bir sükse yaratan Mbappe, burada çıktığı 192 karşılaşmada 141 gol atıp 74 de asist yaptı.