-ADI, PARKTA YAŞAYACAK VAN (A.A) - 15.09.2010 - Van'ın Özalp ilçesinde mayıs ayında meydana gelen patlamada, yaşamını yitiren 13 yaşındaki çocuğun adı, ilçedeki oyun parkına verildi. Van'ın Özalp ilçesinde, 25 Mayısta, Mustafa Muğlalı Kışlası'ndaki 2. Hudut Tabur Komutanlığı atış poligonunu çevreleyen tel örgülerin dışında meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitiren Oğuzcan Akyürek'in adı, ilçede yeni yapılan oyun parkında yaşatılacak. Belediye Başkanı Murat Durmaz, Belediye Meclis toplantısında alınan bu kararla Oğuzcan Akyürek'in adının yaşatılmasını amaçladıklarını söyledi. Tabelanın kısa sürede çocuk parkına asılacağını belirten Durmaz, ilçedeki oyun parkı sayısını artıracaklarını bildirdi. Özalp ilçesinde, 25 Mayısta, Mustafa Muğlalı Kışlası'ndaki 2. Hudut Tabur Komutanlığı atış poligonunu çevreleyen tel örgülerin dışında meydana gelen patlama sonucu Oğuzcan Akyürek (13) yaşamını yitirmiş, Nurullah Erçiçek (10), Yunus Yaman (12), Seyfullah Erçiçek (12), Doğukan Meşe (13) ve Rıdvan Coşan (12) yaralanmıştı.