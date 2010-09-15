T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ADI, PARKTA YAŞAYACAK VAN (A.A)

15 Eylül 2010 14:05

-ADI, PARKTA YAŞAYACAK VAN (A.A) - 15.09.2010 - Van'ın Özalp ilçesinde mayıs ayında meydana gelen patlamada, yaşamını yitiren 13 yaşındaki çocuğun adı, ilçedeki oyun parkına verildi.  Van'ın Özalp ilçesinde, 25 Mayısta, Mustafa Muğlalı Kışlası'ndaki 2. Hudut Tabur Komutanlığı atış poligonunu çevreleyen tel örgülerin dışında meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitiren Oğuzcan Akyürek'in adı, ilçede yeni yapılan oyun parkında yaşatılacak.  Belediye Başkanı Murat Durmaz, Belediye Meclis toplantısında alınan bu kararla Oğuzcan Akyürek'in adının yaşatılmasını amaçladıklarını söyledi.  Tabelanın kısa sürede çocuk parkına asılacağını belirten Durmaz, ilçedeki oyun parkı sayısını artıracaklarını bildirdi.   Özalp ilçesinde, 25 Mayısta, Mustafa Muğlalı Kışlası'ndaki 2. Hudut Tabur Komutanlığı atış poligonunu çevreleyen tel örgülerin dışında meydana gelen patlama sonucu Oğuzcan Akyürek (13) yaşamını yitirmiş, Nurullah Erçiçek (10), Yunus Yaman (12), Seyfullah Erçiçek (12), Doğukan Meşe (13) ve Rıdvan Coşan (12) yaralanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24