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Yaşam

'Adı nedeniyle tepki gören oğlum Recep Tayyip yurttan kaçtı'

Habibe Aldemir, ismi nedeniyle tepki gören 2002 doğumlu olan oğlu Recep Tayyip Aldemir'in kaldığı yurttan kaçtığını söyledi

18 Mart 2014 19:01

Ankara’da 6 çocuğundan beşi çocuk esirgeme kurumunda kalan Habibe Aldemir, Pursaklar Sevgi Saray Evleri’nde kalan 4 Kasım 2002 doğumlu olan oğlu Recep Tayyip Aldemir’in 14 Mart cuma günü yurttan kaçtığını belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.

Aldemir, oğlunun yurtta dayaktan şikayet ettiğini, ismi nedeniyle de tepki gördüğünü söylediğini anlattı.
T24’e konuşan anne Habibe Aldemir, şunları söyledi:

“6 çocuğum var, bunlardan en küçüğü benim yanımda kalıyor. Diğer çocuklarım dul maaşıyla geçinemeyeceğimiz gerekçesiyle devlet yurtlarına yerleştirildi. Çocuklarımı zaman zaman görüyordum. Oğlum Recep Tayyip çalışkan ve azimli bir çocuktu. Hepsini haftada iki kez ziyaret ederdim. Oğlumun yurttan kaçtığını geçen hafta kendisi ziyaret için gittiğimde öğrendim. Tırnağından vazgeçmedim. Ama maddi imkânsızlar ailemizi parçaladı. Ben onları kâğıt toplayarak, temiz işlerine giderek büyüttüm. Devlet sahip çıkacak diye teslim ettim. Ancak sahip çıkamadı. Oğlumu istiyorum. Bunun sorumlusu şu anda oğluma sahip çıkmayanlardır.”

Habibe Aldemir, savcılığa yaptığı müracaatta da şu bilgileri verdi:

“Eşimden ayrı yaşıyorum. En büyüğü 15 en küçüğü 6 olmak üzere 6 çocuğum var. 9 ay önce çocuk esirgeme kurumu fakir olduğum gerekçesiyle çocuklarımın 5’ini benden aldı. Çocuklarımdan 3’ü Keçiören Çocuk Esirgeme Yurdu'nda, 1’i Yenimahalle Yurdu'nda, kaybolan oğlum da Pursaklar Sevgi Saray Evleri'nde kalmaktadır. 6. sınıfta okuyan oğlum Recep Tayyip Aldemir’i ziyaret etmek istediğimde, okuldan yurda gelmediğini öğrendim. Geçen hafta yanına gittiğimde boğazında morluklar olduğunu gördüm. Daha önceki gidişimde de ayağında ve bacağında morluklar vardı. Oğlum bana 'Bu yurtta beni dövüyorlar. Ben burada dayanamayacağım. Başımı alıp gideceğim' demişti. Daha önce de Recep Tayyip Aldemir ilgili savcılığa şikâyette bulunmuştum. Çünkü benim oğlum son 1,5 aydır sürekli yurtta dayak yediğini söylüyordu. Oğlum bana yurdun bakıcılarının kendisi dövdüğünü ve ayrıca ismine de küfrettiklerini söyledi. Yurdun müdürü ile görüşmek istedim ama o benimle görüşmek istemedi. Oğlumun şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Telefonu da yok ulaşamıyorum. Oğluma kötü davranan ve darp eden kişilerden şikâyetçiyim.

Habibe Aldemir’in suç duyurusu ve müracaatı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alındıktan sonra 2014\41724 numarasıyla soruşturma başlatıldı.

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