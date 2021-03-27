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Spor

Adı Mönchengladbach ile anılan Xabi Alonso takımında kaldı

27 Mart 2021 12:50

Mönchengladbach'ın başına geçeceği konuşulan Xabi Alonso mevcut sözleşmesini yeniledi.

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Xabi Alonso, antrenörlük kariyerine İspanya'da devam edecek.

Alonso'nun adı Alman ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ile anılıyordu. Ancak Real Sociedad B takımının teknik direktörlüğünü yürüten 39 yaşındaki çalıştırıcı kulübünde kaldı.

Real Sociedad, Xabi Alonso'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Alonso 2019 yılında, altyapısında yetiştiği Real Sociedad'a B takımının teknik direktörü olarak geri dönmüştü.

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