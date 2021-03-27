Adı Mönchengladbach ile anılan Xabi Alonso takımında kaldı

Mönchengladbach'ın başına geçeceği konuşulan Xabi Alonso mevcut sözleşmesini yeniledi.
İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Xabi Alonso, antrenörlük kariyerine İspanya'da devam edecek.
Alonso'nun adı Alman ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ile anılıyordu. Ancak Real Sociedad B takımının teknik direktörlüğünü yürüten 39 yaşındaki çalıştırıcı kulübünde kaldı.
Real Sociedad, Xabi Alonso'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
Alonso 2019 yılında, altyapısında yetiştiği Real Sociedad'a B takımının teknik direktörü olarak geri dönmüştü.