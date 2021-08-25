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Spor

Adı Manchester City ile anılan Harry Kane, transfere kapıyı kapattı

Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon 49 maçta 33 gol atıp 17 de asist yapmıştı

25 Ağustos 2021 14:58

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Harry Kane, transfer söylentilerine son noktayı koydu bu sezon takımda kalacağını açıkladı.

Harry Kane, transfere kapıyı kapattı. Özellikle adı Manchester City ile anılan İngiliz futbolcu, bu sezon Tottenham'da kalacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kane, "İnanılmaz bir destek aldım. Tottenham'da kalacağım ve takımın başarıya ulaşması için %100 odaklanacağım" ifadelerini kullandı.

Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon 49 maçta 33 gol atıp 17 de asist yapmıştı.

 

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