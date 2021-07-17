Adı Manchester City ile anılan Harry Kane'den Tottenham'a rest

Tottenham'dan ayrılmak isteyen Harry Kane, takımına rest çekti. Kane, Manchester City'ye transfer olmak için Tottenham antrenmanlarına çıkmamayı planlıyor.

Tottenham'dan ayrılmak isteyen Harry Kane'e yönetim ve menajer Nuno Espirito Santo'dan izin çıkmadı. İngiliz golcü Manchester City'ye transfer olmak için farklı yollar denemeye kararlı.

Telegraph'ın haberine göre İngiltere Milli Takımı'ndaki arkadaşlarıyla konuşan Harry Kane, Manchester City forması giymek için şartlarını zorlayacak. Tecrübeli golcü Tottenham ile antrenmanlara çıkmamaya karar verdi.

Tottenham'ın yeni menajeri Santo ise Kane'in takımda kalmasında yana. Manchester City ise Harry Kane'in yanı sıra Jack Grealish'i de kadrosuna katmak istiyor.

Harry Kane kariyerinin ilk kupasını İngiltere ile kazanma şansı yakalasa da EURO 2020 finalinde penaltılar sonucu İtalya'ya kaybetmişti.

Geçen sezonu Premier Lig'de gol kralı olarak tamamlayan İngiliz oyuncu 35 maçta 23 gol atarken, 14 asist yaptı.