Adı 'IŞİD' olan kadının Facebook hesabı kapatıldı



Kaliforniya'dan Isis Anchalee Wenger, Facebook hesabına giriş yapmak isteyince önce “Hesabınız engellendi” yazısıyla karşılaştı. Sık sorulan sorular bölümüne yönlendirilen Wenger buradan da sonuç alamadı. Ardından pasaportunun görüntüsünü Facebook yetkililerine gönderen Wenger'in hesabındaki engel yine kalkmadı. Isis Anchalee Wenger bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden “Facebook terörist olduğumu düşünüyor. Görünüşe bakılırsa pasaportumun görüntüsünü göndermem de hesabımı geri açmaları için yeterli olmuyor" diye yazdı. Isis Anchalee Wenger'in gönderdiği tweet 2 binden fazla kere retweetlendi. Wenger kimlik bilgilerini Facebook ile üçüncü kez paylaşmasının ardından hesabını geri alabildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Facebook, Wenger'den özür diledi. Firmanın araştırma bölümünden Omid Farivar sorunun çözümü konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Mühendis Isis Anchalee Wenger sosyal medyada tanınan bir isim. Wenger ağustos ayında #ILookLikeAnEngineer hastagiyle teknoloji branşındaki cinsiyetçiliğe karşı kampanya başlatmıştı. Binlerce kadın da bu kampanyaya destek vermişti.

İnternette başlatılan bir imza kampanyası da Isis Anchalee Wenger'in ismi nedeniyle yaşadığı sorunda yalnız olmadığını ortaya koyuyor. Florida'dan Isis Martinez adlı kadın tarafından başlatılan kampanyaya imza veren 50 binden fazla insan, medyadan terör örgütünü kendi adlarıyla tanımlamamalarını talep ediyor.

Mısır mitolojisinde doğum ve yeniden doğum tanrıçası olan Isis, kadınlar arasında yaygın ve popüler bir isim.