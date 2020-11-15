Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastanelerde aşırı yoğunluk yaşandığını belirterek, “Adı ‘hatırlıya’ çıkmışlar, ‘torpil gücünü çalıştırarak’ devlet hastanelerde yer bulmaya aracı oluyorlar” iddiasını gündeme getirdi.

Doğru, "Ankara, İstanbul, İzmir'de hastane kapılarında uzun kuyruklar oluştu. Belediye Başkanı 'İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor' diye açıklama yaptı. Sağlık sisteminin kapasitesi bütün yurtta yetersiz kalmaya başladı. Kamu hastanelerinin yatakları dolduğu için valiler devreye girip özel hastaneler ile üniversite hastanelerini devreye sokmaya çalışıyorlar.Covid torpili hortladı.Milletvekilleri. Parti başkanları. Adı 'hatırlıya' çıkmışlar, 'torpil gücünü çalıştırarak' devlet hastanelerde yer bulmaya aracı oluyorlar. Kasım ayındayız ve Türkiye'de durum koronanın ilk patladığı Mart ve Nisan ayından daha yüksek dozda salgın oldu." ifadesini kullandı.

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