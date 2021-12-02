Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan İsmail Çokçalış, Bursaspor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Bursasporlu İsmail Çokçalış sözleşmesini feshetti.

İsmail Çokçalış, Kasım ayının ortalarında alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye şikayette bulunmuştu. Bursaspor bu gelişme üzerine genç oyuncuyu kadro dışı bırakırken; oyuncudan karşı hamle geldi. Kadro dışı sonrası Vakıfköy tesislerinde antrenman yapması istenen İsmail Çokçalış, 2024 yılında sona erecek sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Bu gelişme üzerine Bursaspor yönetiminin de hukuki yollara başvurmaya hazırlandığı bildirildi.

İsmail Çokçalış kimdir?

21 Haziran 2000 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen İsmail Çokçalış, kariyerine 2015'te Bursaspor altyapısında başladı. Uzun süre burada forma giyen genç yıldız adayı, 2019 ocak ayında Karacabey Belediye'ye kiralandı. 2019 - 2020 sezonunda Bursaspor A takımına yükselen İsmail Çokçalış, 67 resmi müsabakada 1 gol 5 asist ile oynadı.

Güncel piyasa değeri 475 bin Euro olan İsmail Çokçalış, Türkiye'nin genç yaş milli takımlarında da top koşturuyor.