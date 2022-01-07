Adı Galatasaray ile anılan Piatek İtalya Serie A'ya geri döndü

Adı Galatasaray ile de anılan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'in İtalya Serie A'ya geri döndü.

Transfer döneminde Genoa ve Galatasaray'la da anılan Krzysztof Piatek, tekrar İtalya Serie A'ya döndü.

Polonyalı golcü Fiorentina ile sözleşme imzalamak için ülkeye gitti.

Bu sezon 9 Bundesliga maçında 1 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu 2018-19 sezonunda Genoa forması giyerken 21 maçta 20 gol atmış ve aynı sezonun devre arasında 35 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu.

İtalyan devinde bekleneni karşılayamayan Polonyalı golcü 2020'nin ocak ayında 24 milyon euroya Hertha Berlin'e gitti.