Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Arjen Robben konuştu!

Adı son dönemlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte anılan Arjen Robben, gelecek planlarına yönelik açıklamalarda bulundu.



Alman basınına konuşan Hollandalı futbolcu, Bayern Münih'teki geleceğine ilişkin kararını gelecek ay alacağını söyledi.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu Bayerischer Rundfunk'a yaptığı açıklamada "Geleceğim hakkında biraz sabırsızım ama Karl-Heinz Rummenigge bana Nisan'da konuşacağımızı söyledi" ifadelerini kullandı.



Robben, ayrıca "Benim için en zor olan şey futbol kariyerimin sonlarına yaklaştığım bu dönemde doğru seçimi yapmak" ifadelerini kullandı.