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Spor

Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı; Fabregas resmen Monaco'da

Fransız ekibi, Fabregas transferini kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan video ile duyurdu

12 Ocak 2019 00:17

Adı Fenerbahçe ile de anılan İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin İspanyol orta saha oyuncusu Cesc Fabregas, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu.

Ligue 1'de kötü bir dönemden geçen ve kadroda revizyona giden Fransız ekibi, Fabregas transferini kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan video ile duyurdu.

Fabregas ile 3,5 yıllık kontrat imzalayan Monaco, oyuncu için Chelsea'ye 11 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek. Fabregas'ın Chelsea'deki kontratı 2019'un haziran ayında sona eriyordu.

Fransız RMC Sport, yıldız oyuncunun bugün sağlık kontrolünün son bölümünü tamamladığını ve sonuçların olumlu çıktığını aktarmıştı.

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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