Adı Fenerbahçe ile anılan Giroud'ya Inter ile Lazio da talip oldu

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için kadrosuna katmak istediği Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud'un talipleri artıyor. 34 yaşındaki futbolcuya, Lens'in ardından İtalyan devleri Inter ile Lazio da talip oldu.

Fransız basınından Football.fr sitesinde yer alan habere göre İtalyan devleri Inter ile Lazio, Chelsea'nin Fransız golcüsünü gündemine aldı. Haberde 34 yaşındaki futbolcunun İtalya'ya gideceği yönünde yorumlar yapıldı. Golcü futbolcunun adı daha önce Fransız ekibi Lens ile de anılmıştı.

28 maçta 11 gol

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve Chelsea'den ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Olivier Giroud, Maviler ile çıktığı Premier Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 28 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.