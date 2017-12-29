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Spor

Adı Everton ile anılan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda mı etti?

Şenol Güneş'in Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından taraftara üçlü çektiren Cenk Tosun'a bakışı sosyal medyada gündem oldu

29 Aralık 2017 04:14

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın konuğu Osmanlıspor'u 4-1 yendiği maçın ardından Cenk Tosun'un "üçlüsü" sosyal medyaya damga vurdu. Tosun Paşa'nın üçlüsü "veda" olarak yorumlanırken Şenol Güneş'in öğrencisine bakışı ise gecenin fotoğrafı oldu.

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından taraftar Cenk Tosun’u “üçlü çektirmesi” için ortaya davet etti. Cenk Tosun’un “üçlüsüyle” taraftar Vodafone Park’ta coşarken sosyal medya o anları “Veda üçlüsü” olarak yorumladı.

Everton’ın ciddi bir şekilde golcü oyuncuyla ilgilendiği hatta transferin 20 milyon Euro civarında rekor bir bedelle bitmek üzere olduğu ifade edilirken Beşiktaş’ın Basın Sözcüsü Metin Albayrak ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in açıklamaları transfere farklı bir boyut getirdi.

Metin Albayrak maçın ardından, “Cenk Tosun için herhangi bir teklif yok. Biz de basından öğreniyoruz. Bize eğer bir teklif gelirse yönetim kurulunda görüşülüp karar verilir. Arda Turan Türkiye’ye mal olmuş önemli bir futbolcu. Bizimle anılması normal. Çünkü Beşiktaş Türkiye’yi ve camiamızı Avrupa’da çok önemli işler yaptı. Ancak Arda şu an gündemimizde yok. Transfer dönemi başlayınca neler olacak bekleyip göreceğiz” dedi.

“Üçlü” esnasında Cenk Tosun’a bakışıyla sosyal medyada gündeme damga vuran ve gecenin karesinin bir numaralı aktörü olan Şenol Güneş ise şu ifadeleri kullandı: “Cenk ile ilgili bana gelen resmi bir şey yok. Şunu söyleyebilirim, henüz gelmeyen oyuncularla ilgili yorum yapamam. Kimsenin bir yere gitmesini de istemiyorum.” Yıldız golcünün siyah-beyazlı formayı giymeye devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde kesinleşecek.

 

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