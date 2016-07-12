Adı Eda Şebnem Gözde Nur; babası kimsenin kalbini kırmak istememiş!

Adana’da, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Eda Şebnem Gözde Nur Arslan, sınav kâğıtlarını ve resmi belgeleri hazırlayıp doldururken çok zorluk yaşadığını söyledi.

Sefa-Melahat Arslan, çiftinin çiftinin yakınları, bebeklerine çok sayıda isim önerdi. Bu önerileri geri çeviremeyen Sefa Arslan, kızına Eda Şebnem Gözde Nur adını verdi.

"Babam kimsenin kalbini kırmak istememiş"

Şimdi Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi olan Eda Şebnem Gözde Nur Arslan, "Annem Eda, babam ise Şebnem ismini çok sevmiş. Mesut amcam Gözde, babamın çok yakın bir arkadaşı da Nur adını önermiş. Kimsenin kalbini kırmak istemeyen babam, bana önerilen 4 ismi de vermiş" dedi.

"Sınav kâğıdı hazırlarken çok zorlanıyorum"

21 yaşında Okan adında bir erkek kardeşinin bulunduğunu, herkesin kendisini ’4 isimli kız’ olarak çağırdığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"İlk tanıştığım insanlar ismimi söylediğimde çok şaşırıyor. Gerçek olup olmadığını soruyorlar. Hatta kimliğime bakıyorlar. Bu duruma alıştım ancak 4 isim sınav kâğıdını hazırlarken, resmi evrakları doldururken beni çok zorluyor. Uzun isimli olmanın dezavantajlarını yaşıyorum. Üniversitede hocalarım ve yeni tanıştığım kişiler bana nasıl sesleneceklerini tam olarak bilemiyor, kimisi Eda, kimisi Şebnem olarak sesleniyor ama ben Gözde adını kullanıyorum."