'Âdet' yerini bulsun!

Doğum, girilen her yeni yaş, sünnet, askere gidiş, evlilik kutlanıyor da, kadınlar için ergenliğe ilk adım, doğurganlığın başlaması anlamına gelen ilk regl neden kutlanmasın? Ankara'da bu soruyu soran bir anne kızının ilk reglini kutlamak için davet verecek. Genç kızların kadınlığa ilk adımını kutlamak için tören yapılması fikri uzun yıllardır feministlerce tartışılıyor.



Türkiye'de bir tabu halinde yaşanan reglin toplum tarafından ayıp, utanılacak bir konu olarak görülmesini eleştiren kimi feministler, ergenliğe ilk adım olarak görülen bu günün çok önemsenmesi ve kutlanması gerektiğini düşünüyor. Bu konudaki önyargıları yıkmak isteyen kadınlardan biri de iki kız çocuğu annesi Şule Akdağ...



“Bu eşitsizlik niye?”



Kadının insan hakları eğitimi programı kapsamında ev kadınları ve çalışan kadınlardan oluşan gruplara eğitim veren psikolog Akdağ, 12 yaşındaki kızı Ezgi için "Gençliğe ilk adım" kutlaması yapacak. Kutlama için yakın çevresine ve kızının arkadaşlarına davetiye gönderen Akdağ, bu davetiyede, "Önyargıları yıkmak için Ezgi'nin gençliğe ilk adım partisinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız" çağrısı yaptı.



Ankara'da yarın bir restoranda yapılacak kutlama için gönderilen davetiyede çağrıcı olarak anne, baba ve ablanın isimleri yer aldı. Anne Akdağ kutlama kararını neden aldığını şöyle anlattı: "Bir erkek çocuğu dünyaya gelince, sünnet olunca, askere gidince, askerden gelince, evlenince kutlama yapılıyor, hediyeler alınıyor. Kız çocuğuna ise bir kez dünyaya gelince, bir de düğün yapılınca kutlama yapılıp hediye alınıyor. Bu kadar eşitsizlik niye? Ayrıca adet görüldüğünde tokat atılması, adetin kirli pis bir şey olarak görülmesi var. Bir kadın olarak adet görmenin üremenin başlangıcı olduğunu, doğum yapmanın kadınlığın en güzel yetilerinden biri olduğunu biliyoruz. Sünnetin alternatifi değil ama önyargıları yıkmak adına bir kadının böyle kirli sayılan, oysa çok önemsenmesi gereken bir gününün, gençliğe ilk adımına böyle olumlu bakılmasına inandığım için kutlama yapmaya karar verdim."



Tepki de var destek de



Topluma mesaj vermek, çocuklarına önem verdiğini göstermek için böyle cesaret isteyen bir işe kalkıştığını anlatan anne Akdağ'ı destekleyenler de var, karşı çıkanlar da. Anne Akdağ, kutlamanın bir ilk olduğunu belirterek, "Eminim birileri özenip bunu yapacak. Doğum günleri kutlanıyor, bu da anlamlı bir günse kutlanmalı" dedi.

