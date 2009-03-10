'Âdet öncesi gerginlik' ilişkileri bozar

* Kadınların regl dönemdeki ağrı; hormonlar, beyin kimyası ve psikolojik durumun ortak sonucudur. Ağrıya depresyon eşlik ediyorsa; psikolojik süreç önceliklidir.

* Adet kanamasından bir hafta önce başlayan ve kanamanın başlamasıyla kaybolan, döngüsel ve çoğu adet görmede tekrarlayan duruma; PMS (Premestrual Sendrom-Adet Öncesi Gerginlik Sendromu) denir.



Ağlama krizleri olur



* Göğüste şişlik ve ağrı, sıvı birikimi, karın şişliği ve ağrı, baş ağrısı, kilo artımı, baş dönmesi, sersemlik hissi, karbonhidrat açlığı, iştah değişikliği, bulantı, kabızlık ve akne sorunları; regl öncesi belirtileridir.

* Önceden mevcut olan depresif durum PMS döneminde şiddetlenir. Psikolojik belirtiler; sıkıntı, huzursuzluk, gerginlik, bitkinlik, üzüntü, intihar düşünceleri, öfke, dikkat azalması, uyku bozukluğu, cinsel arzuda değişikliklerdir. Davranışsal belirtiler ise; tepkileri denetleme güçlüğü, sosyal geri çekilme, ilgi azlığı ve ağlama krizleridir.

* 'Adet Öncesi Gerginlik Sendromu'ndaki belirtiler, kadının ruh sağlığını ve sosyal ilişkilerini bozar. İşteki verimliliğini aksatır, rollerini yerine getirmesini güçleştirir.

