Karagümrük mücadelesinde sakatlanarak maçı yarıda bırakan Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a kötü haber geldi. Ljajic'in omzunun çıktığı ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Süper Lig’in 41. haftasında Karagümrük’e 2-1 yenilen Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı ve bir sakat daha verdi. Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre’nin ardından Adem Ljajic de sakatlandı.

Girdiği ikili mücadelenin ardından sağ omzunun üzerine düşen Ljajic’in omzunun çıktığı açıklandı. 38. dakikada yerini Mensah’a bırakan siyah-beyazlı futbolcu karşılaşmanın geri kalanını buz tedavisiyle tribünden takip etmişti.

Beşiktaş’ın Ljajic’in durumu hakkında yaptığı açıklama şöyle;

“Futbol Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.”