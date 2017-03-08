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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adem Huduti ve darbe davasının diğer sanıkları duruşmaya böyle getirildi

76 sanığın yargılandığı davanın ikinci gün oturumu başladı

08 Mart 2017 14:23

Malatya'da görülen 15 Temmuz darbe girişimi davasının en önemli sanıklarından 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'nin duruşma salonuna getirilirken, iki gündür ayakkabılarında bağcık olmadığı dikkat çekti.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un da bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davanın ikinci gün oturumu başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Malatya'daki darbe girişimi davasında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun, 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık, 2'nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Zeki Karataş, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili, meslekten ihraç edilen 2'nci Ordu'da görevli Ersin Yıldırım ile subay, astsubayların da bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanık için duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, davasının bir numaralı sanığı Adem Huduti'nin duruşma salonuna getirilirken, iki gündür ayakkabılarında bağcık olmadığı dikkat çekti.

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