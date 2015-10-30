Adele'in yeni şarkısı 'Hello'dan Youtube rekoru

Adele yeni şarkısı Hello'nun video klibini geçen Cuma sabahı çıkarttı ve video 48 saatte 50 milyondan fazla kez tıklandı. Adele'in şarkısı aynı zamanda bu yıl Youtube'a en iyi giriş yapan video klip oldu. "Adele, Hello" da geçen Cuma ve Cumartesi günü Yotube'da en çok arama yapılan kelimeler oldu. Video ilk iki gün ortalama saatte bir milyon tık alırken, Cuma günü bir aşamada saatteki tık sayısı 1,6 milyondu. Yeni Yıldız Savaşları filminin fragmanı ise saate 1,2 milyon kez izlenmişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, şarkı ayrıca çıkmasından sonraki 24 saatte çalınan müziğin kime ait olduğunu tanımlayan Shazam adlı uygulamada saniyede iki kişi tarafından sorgulandı. Toplam 200 bin sorgulamayla da uygulama rekoru kırıldı. Adele'in yeni şarkısı ilk olarak BBC 1 Radyosu'nda çalmış, üç yıldır yaptığı bu ilk yeni eser çalarken duygusal anlar yaşayan Adele gözyaşlarını tutamamıştı.