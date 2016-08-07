Adele'in kredi kartı '350 milyon TL'lik servetine rağmen yetersiz bakiye verdi!

Forbes verilerine göre; zenginler listesinin kadınlar kategorisinde, 85 milyon sterlinlik (yaklaşık 350 milyon TL) serveti ile İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı ünvanının da sahibi olan Adele, alışveriş yaparken kredi kartı limitine katıldı.

NTV'nin haberine göre, müzik tarihinin en değerli kadın sanatçısı ünvanına da sahip olan Adele, yaşadıklarını The Mirror'a anlattı.

"Terk etmek zorunda kaldım"

Dünya turu kapsamında gittiği ABD'nin San Jose kentinde utan verici bir olay yaşadığını belirten Adele, alışveriş için gittiği mağazada, kredi kartının yetersiz bakiye uyarısı verdiğini ve utanç içinde mağazayı terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Adele, "O gün benim için oldukça utandırıcıydı. Kimse Adele olduğumu anlamadı, tek tesellim bu oldu" dedi.

400 milyon liralık anlaşma

2016 Billboard Müzik Ödülleri'nde en iyi sanatçı ödülünü kazanan Adele, kısa süre önce Sony Music'le yaptığı 90 milyon sterlin (yaklaşık 400 milyon lira) değerindeki anlaşmayla gündemdeydi.