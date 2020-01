Adele'den yeni albüm müjdesi

İngiliz şarkıcı Adele, hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi.

Altın Küre Ödülleri için Los Angeles'ta bulunan şarkıcı, önümüzdeki ay yeni albüm için çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Yeni albümün yılsonundan önce piyasaya çıkacağını belirten Adele, Ekim ayında oğlunu kucağına almıştı.

Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana sahneye çıkmayan Adele, 24 Şubat'ta gerçekleşecek Oscar törenine de katılacak.

Adele'in 6 dalda Grammy ödülü kazanan son albümü '21', 10 milyondan fazla satmış ve 1991 yılından bu yana 10 milyondan fazla satışa ulaşan 21'inci albüm olmuştu.

Adele, albümdeki 'Rolling in the Deep', 'Someone Like You' ve 'Set Fire to the Rain' şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara yükselmişti.

'21' albümüyle 6 dalda Grammy ve Amerikan Müzik Ödülleri 'En İyi Yetişkin Çağdaş Müzisyen' ödülüne layık görülen Adele, James Bond serisinin son filmi 'Skyfall'ın tema müziğini de yaptı.