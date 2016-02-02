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Dünya

Adele'den Trump'a şarkı vetosu

Trump seçim kampanyasında Adele'in hit şarkılardan Rolling in the Deep ve Skyfall'u kullanıyordu

02 Şubat 2016 10:12

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, şarkılarının, ABD Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti'nin en güçlü aday adaylarından olan Donald Trump tarafından kullanılmasına izin vermediğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Trump seçim kampanyasında Adele'in hit şarkılardan Rolling in the Deep ve Skyfall'u kullanıyordu.

Bu durumun Adele'in bazı hayranlarının tepkisini çekmesi üzerine, Adele'in sözcüsünden konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada "Adele şarkılarının herhangi bir siyasi kampanyada kullanılmasına izin vermemiştir" denildi.

Kendisini "tamaman İşçi Partili" olarak niteleyen Adele, 2011 yılında İngiltere'nin Muhafazakar Partili Başbakanı David Cameron için de "mankafa" ifadesini kullanmıştı.

Milyarder iş adamı Donald Trump, özellikle göçmen ve İslam karşıtı söylemleriyle uluslararası kamuoyunda tepki çekiyor.

Kanadalı folk ve rock müzik sanatçısı Neil Young ve Aerosmith grubunun solisti Steven Tyler da Trump'a kendi şarkılarını kullanmayı bırakmasını söylemişti.

Amerikalı rock müzik grubu R.E.M.'in solisti Michael Stipe da "It's the End of the World a We Know It" şarkılarının Trump'ın bir mitinginde kullanılmasına sert tepki göstermiş, Trump'a "Şarkılarımızı ya da sesimi moronca ve zırvalarla dolu kampanyanda kullanma" demişti.

Adele'in Kasım ayında çıkarttığı 25 albümü, ABD'de en çok satan albümler listesinde bu hafta da ilk sırada yer aldı.

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak 45. başkanlık seçimleri için süreç Salı günü Iowa eyaletindeki ön seçimlerle başladı.

 

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