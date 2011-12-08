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Adele: Zayıflasam, albümlerim satmaz

İngiliz şarkıcı Adele, “sıfır beden” dayatmasına savaş açtı: “42 bedenim, mutluyum”

08 Aralık 2011 02:00

T24 - İngiliz şarkıcı Adele, “sıfır beden” dayatmasına savaş açtı: “42 bedenim, mutluyum”

 
"21” isimli albümü İngiltere’de 3.4 milyon adet satarak BBC’ye göre 21’inci yüzyılın en çok satan albümü olan Adele, henüz 23 yaşında.


İki Grammy’li şarkıcı geçen hafta da altı dalda Grammy’e aday gösterildi. Bu alanda Lady Gaga'yı bile geride bıraktı.


Sıfır beden şarkıcılardan olmayan Adele, bedeniyle de dost olduğunu belirtiyor.


Hürriyet'in haberine göre; şarkıcı, “Sıska kızlardan nefret ediyorum. Beni fitness stüdyosu yerine daha çok arkadaşlarla yemek yerken bulursunuz. 1.75 boyundayım, 42 bedenim. Zayıflasam, albümlerim satmaz... Bunlar yüzeysel şeyler. Nihayetinde kamuoyunu sesim ve yeteneğimle etkilemek istiyorum. Bunun için beyazlatılmış dişlere ya da silikon takviyesine ihtiyacım yok” diyor.

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